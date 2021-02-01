شكرا لقرائتكم خبر عن 748 مليون دولار قيمة صادرات مصر من "النحاس والألومنيوم" فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من "الألومنيوم والنحاس" نموا بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، لتسجل 748 مليون دولار في مقابل 710 ملايين دولار خلال 2019.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات إلى استحواذ 10 دول (الجزائر، إيطاليا، تركيا، المغرب، اليونان، ليبيا، السودان، ألمانيا الاتحادية، لبنان، إسبانيا) على 70.4% من صادرات القطاعين خلال 2020 بقيمة 526.676 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى نمو صادرات الألومنيوم المصري خلال 2020 لتسجل 575 مليون دولار في مقابل 539 مليون دولار خلال 2019 بنسبة زيادة 7%.

وصدرت مصر خلال العام الماضي لنحو 65 دولة منها 11 دولة (جيبوتي، مالطة، المجر، رواندا، مالي، البرازيل، موريتانيا الإسلامية، السويد، بلغاريا، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، إندونيسيا) لم يتم التصدير لهم خلال 2019.

واستحوذت 5 دول (إيطاليا، المغرب، ليبيا، ألمانيا، إسبانيا) على 69.3% من إجمالي صادرات الألومنيوم خلال 2020 بقيمة 398.251 مليون دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 285.513 مليون دولار في مقابل273.147 مليون دولار بنمو 5%، لتستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى المغرب لتسجل 28.029 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 22.759 مليون دولار خلال 2019 بنمو 23%، ولليبيا بنسبة 4% لتبلغ 24.586 مليون دولار مقابل 23.577 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الألومنيوم لألمانيا بنسبة 29% لتبلغ 22.403 مليون دولار في مقابل 31.343 مليون دولار، ولإسبانيا لتسجل 19.72 مليون دولار في مقابل 19.954 مليون دولار بانخفاض قدره 1%.

وسجلت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" خلال 2020 نموا طفيفا بلغ 1% مسجلة 173 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار خلال 2019.

ونوه التقرير بأنه تم تصدير النحاس إلى 38 دولة منها 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال 2019 تضمنت (اليابان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، ساحل العاج، المجر، أمريكا، السويد، الهند، توجو، بلجيكا، هونج كونج، جزر القمر الإسلامية).

وسيطرت 5 دول (الجزائر، تركيا، اليونان، السودان، لبنان) على 74.2% من إجمالي صادرات النحاس بقيمة 128.425 مليون دولار.

واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للنحاس خلال العام الماضي بالرغم من تراجعها لنحو 49.473 مليون دولار في مقابل 75.546 مليون دولار خلال 2019 بانخفاض 35%، لتستحوذ على 28.6% من إجمالي قيمة الصادرات.

وقفزت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته إلى اليونان لتبلغ 18.994 مليون دولار مقابل 888 ألف دولار خلال 2019، وللسودان بنسبة 176% لتسجل 10.614 مليون دولار مقابل 3.852 مليون دولار.

ونمت قيمة صادرات النحاس خلال 2020 إلى تركيا بنسبة 159% لتبلغ 39.825 مليون دولار في مقابل 15.353 مليون دولار، بينما انخفضت للبنان بنسبة 44% لتبلغ 9.519 مليون دولار في مقابل 16.934 مليون دولار.