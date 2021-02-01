شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. من 13500إلى 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت وحميع خامات البناء تشهد استقرارا اليوم الاثنين 1-2-2021.

وسجلت أسعار الحديد" التسليح" ما بين 13500– 13650جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

واستقر سعر الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن معدل الطلب على الحديد منخفض نسبيا خلال الفترة الحالية، موقعا أن يرتفع معدل الطلب تدريجيا خلال شهر مارس، وذلك بعد حصول المباني بالمحافظات على التراخيص اللازمة من أجل البناء بعد الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.