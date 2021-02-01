شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب فى مصر، أن مستقبل سعر الذهب الآن أصبح مرتبط بصورة أكبر بتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وكذلك خطة التحفيز الأمريكية المرتقبة، الأمر الذى يجعل الذهب داءم التغير، مشيرا إلى صعود الذهب مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات حتى الآن فى مصر، بعد صعود عالمي 20 دولارا.

أسعار الذهب اليوم، تسجل لعيار 18 ما قيمته 698 جنيها للجرام، بلغ عيار 21 سعر 815 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 931 جنيها للجرام، الجنيه الذهب بلغ سعره 6520 جنيها، أونصة الذهب 1865 دولار.

ويشار إلى أن ارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر، أول أيام شهر فبراير 2021، جاء نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب بصورة ملحوظة من 1844 دولار وهو سعر الإغلاق الأسبوع المنقضى إلى 1865 دولار الآن، مع فتح التداول على الذهب أول أيام هذا الأسبوع، وذلك لتوقف التداول يوم الأحد من كل أسبوع.

ارتفاع سعر الذهب عالميا، يأتى فى ظل مناخ متغير ومتقلب فى البورصات وحركة الأسهم، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، لكن السوق يشهد منذ الأسبوع الماضى تقلبات عدة ومضاربات كبيرة تغير سعر الذهب على مدار اليوم أكثر من مرة.