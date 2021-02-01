شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بجلسة الاثنين.. وإدراج أسهم شركة كيمجيز سباركل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% خاسراً 3.027 نقطة ليغلق عند مستوى 3650.193 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 583.8 ألف ريال عبر تنفيذ 317 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 6%، ثم سهم " البنك الوطني العماني" بنسبة 2.99%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.01%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 5.10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.61%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 135.4 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة كيمجيز سباركل للخدمات الملاحية، في السوق الثالثة برأسمال قدره 1.2 مليون ريال عماني، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأعلنت السوق، إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور من 2.7 مليون سهم إلى 3.7 مليون سهم بعدد مليون سهم، في السوق الثالثة.

كما أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج صكوك تكافل عمان بحجم وقدره 6 ملايين ريال عماني مقسم إلى 6 ملايين صك بقيمة ريال عماني للصك في سوق السندات والصكوك.

في سياق آخر أعلنت شركة حديد الجزيرة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، المنعقد أمس الأحد، ووافق المجلس على مراجعة واعتماد البيانات المالية للشركة الأم والمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، واعتمد المجلس تقرير حوكمة الشركات لعام 2020، واقترح المجلس دفع أرباح نقدية بمقدار 14 بيسة للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والتي هي رهن موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية العامة، والتي ستعقد في 23 مارس المقبل.