شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بنسبة 1.6% بأولى جلسات فبراير وسط ارتفاع جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 1.59% رابحاً 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.1 مليون سهم محققة ما قيمته 182.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2794 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.04%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وقفز 25 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.59%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.4 مليون ورقة بقيمة 59.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.48%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، موافقة مجلس الإدارة، على تعيين مصطفى إسماعيل كرم عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر، ليكمل العضو الجديدة مدة سلفه، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره.

في سياق آخر أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، تلقيها إشعاراً من شركة مراس للترفيه والتسلية، ومراس القابضة فيما يتعلق بتحويل الرصيد المتبقي من شهادات السندات الصادرة عن الشركة والمستحقة في 30 يونيو عام 2026 بإجمالي المبلغ الأساسي 1.2 مليار درهم مع الفائدة المستحقة 269.1 مليون درهم، وتمت عملية التحويل وفقاً لشروط السندات الصادرة في 2018، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي الذي عقد في 25 إبريل عام 2018، مع استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التحويل بشكل كامل في 28 فبراير عام 2021.

في سياق منفصل أعلنت شركة المزايا القابضة، النتائج المالية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 19.5 مليون درهم عام 2020 مقابل 27.9 مليون درهم عام 2019، وبلغت صافي الخسائر 8.4 مليون درهم مقابل 8.7 مليون درهم.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على أسهم شركة الإمارات للمرطبات – ERC بدءا من الساعة 11:00 صباحا بعد الافصاح عن نتويه من الشركة.