شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.74% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 3.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.74% رابحاً 41.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5634.762 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.486 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 144.4 مليون سهم، بقيمة 520.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3897 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.11%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وارتفع 24 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.43%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 5.32%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والصناعات الوطنية" بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 114.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بالمز الرياضية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية للعام 2020، وأي أمور أخرى.

في سياق آخر أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، ووافق على تعيين أنس جودت عايش البرغوثي، كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر الماضي.