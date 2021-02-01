الاقتصاد

استقرار معدل البطالة فى منطقة اليورو عند 8.3% بديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر، رغم استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس في معظم دول المنطقة.

وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليونا و761 ألفا في ديسمبر، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في نوفمبر.

وفي بلجيكا وأيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعليا في ديسمبر، لكنه ارتفع قليلا في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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