شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات شهر يناير الماضي، بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.9%.

وحلت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%.

وجاء فى المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.94 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.4 مليار بنسبة 6%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، و 1.76 مليار جنيه، بنسبة 4.6%، 4.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.