شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قطاعاً تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسراً 21.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5758.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6293.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% خاسراً 35.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4706.25 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% خاسراً 14.34 ليغلق عند مستوى 4863.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 397.1 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التأمين بنسبة 7.24%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والمنافع بنسبة 7.89%، 0.37%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الكويتية، ترسية عقد خدمات نظافة وفندق لمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها بقصر السيف وديوان رئيس مجلس الوزراء على إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 5.8 مليون دينار كويتي لمدة 5 لسنوات بدءً من إبريل لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركتا مجموعة الرأي الإعلامية، أموال الدولية للاستثمار، موعد الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، وحددت الأولى موعداً يوم الخميس الموافق 29 إبريل المقبل، الثانية يوم 22 إبريل المقبل.

في سياق منفصل أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول على أسهم شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية (منشات) اعتباراً من يوم غدا الثلاثاء، بناءً على افصاح الشركة الذي يفيد بإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة.