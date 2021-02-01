جولدمان: شح بسوق النفط فى النصف الأول قد يرفع الخام إلى 65 دولارا

القاهرة - سامية سيد - قال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب.

وقال البنك في مذكرة يوم الأحد إن بيانات تشير إلى عجز 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+.

ويتوقع البنك عجزا 900 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2021، وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.

وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع خام القياس برنت إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو، إذ يتسبب انخفاض استثمار القطاع في الإمدادات في توجيه الاحتمالات صوب الصعود في 2022. وتجاوز برنت 55 دولارا اليوم الاثنين.

وتوقع البنك ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يوميا في الشهور الستة حتى يوليو، انخفاضا من 6.8 مليون برميل يوميا في توقعاته السابقة.

تعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط في فبراير ومارس، في حين اتفق أغلب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في إطار مجموعة أوبك+ على الإبقاء على الإنتاج ثابتا.