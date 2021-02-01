شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 1-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 1-2-2021، استقراره مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار بعض العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى، ومنها الدولار والريال السعودى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.