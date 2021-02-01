شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يصعد ببورصة البحرين للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.26% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 797.8 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.92% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.83% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.34%، وصعد سهم سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.22%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.17% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.92%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.93%، وهبط سهما المصرف الخليجي التجاري وشركة الإثمار القابضة بنسبة 7.14%، 2.82%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين، أنه بموجب اتفاقية الامتياز المؤرخة، في 8 نوفمبر من العام 2006، بين حكومة مملكة البحرين والشركة، ستزيد الإيرادات المستحقة الدفع لحكومة مملكة البحرين بدلاً من الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاقية من 24% في عام 2020 إلى 31% في العام الحالي 2021، وتتراوح الخسائر المتوقعة في صافي الربح من 5-7 مليون دولار أمريكي سنوي.

وفي سياق آخر أعلنت إنفستكورب، تعيين أندريا دايفيس مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجية، وستتولى "دايفيس" في دورها الجديد المساهمة في الإشراف على تنفيذ استراتيجية إنفستكورب لمبادرات النمو في مختلف الأسواق العالمية للشركة وفئات الأصول خدمة للمستثمرين.

في سياق منفصل أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 18 فبراير لعام 2021، لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

كما أعلنت بورصة البحرين، تنفيذ عدة صفقات شراء على أسهم (أسهم خزينة) بنك البحرين والكويت ش.م.ب(BBK) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك يوم الاثنين الماضي.