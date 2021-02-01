شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف السياحية" تدرب العاملين بالقطاع على مبادئ "فنون الطهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب، عن البدء فى تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهى من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

وذكرت في بيان صادر عن الاتحاد المصري إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الاتحاد ممثلاً للقطاع السياحى المصرى وتنفيذاً لخطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتوافق مع المعايير الدولية وحفاظاً على مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

ويتم تنفيذ البرنامج تزامناً مع العمل على تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على العمالة الحالية بالقطاع السياحى لحين تجاوز فترة الركود السياحى.

وسبق وتم تدريب أكثر من 19624 من العاملين بالقطاع السياحى حتى ديسمبر 2020 بمختلف البرامج التدريبية على مستوى جمهورية مصر العربية وبالتعاون الوثيق مع الغرف السياحية المختلفة ولاسيما غرفة المنشآت الفندقية.

كما أكدت على أنه تماشياً مع سياسات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على سلامة وصحة المتدربين فقد تم تخفيض عدد المشاركين فى الدورات التدريبية مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية.