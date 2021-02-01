شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 18.94 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو الأوروبى في بداية التعاملات اليوم الاثنين، تباينا أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بسعره فى ختام التعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسبا بنحو نصف بالمئة الأسبوع الماضي.

وقفز الإسترليني 0.4% إلى 1.3739 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.3759 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.2185 دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.02 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء .

19.13 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.98 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.00 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.97 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.