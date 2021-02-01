شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: معدلات النمو إيجابية رغم كورونا..ولولا الفيروس لوصلنا لـ 6%.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن مصر حققت معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا المستجد ، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019 /2020، وهو معدل إيجابي حيث حصلنا علي المركز الثاني عالميا بين الدول الناشئة ، مضيفا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه لولاً فيروس كورونا لكنا نتحدث عن فائض نمو 6% أو أكثر.

وأشار معيط، إلي انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الاجمالي الى 11 % عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 - 2020 الي 9.2 % ، مضيفا أن العجز قبل جائحة كورونا وصل إلي نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4 بالمائة، وهو الأمر الذي يؤكد علي أننا أصبحنا في المسار الصحيح ، مضيفا أصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويلة لسداد خدمة الدين، قائلاً : منذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات تحقق فائض يستخدم في تقليل خدمة الدين.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.