شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمقاومة المثلث الهابط الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذه المقاومة يليه اختراق 56.05 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد.

نحن الآن بانتظار ارتداد هابط لاستنئاف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 54.45 ثم 52.30، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستويات المقاومة المذكورة أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط