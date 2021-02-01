شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى المقاومة المحورية 1871.55 دون أن يتمكّن من اختراقه، ليبقى السعر محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1850.80، مما يبقي على موقفنا الحيادي إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير