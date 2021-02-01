شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليختبر 1.3715، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، وطالما أن السعر فوق 1.3645، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3815.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3650 والمقاومة 1.3815

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد