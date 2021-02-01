شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ الآن ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2064، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1976 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.2173 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط