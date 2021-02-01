شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تبدأ أعمال الصيانة المجدولة لمصنعين تابعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات ومصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات "شركات تابعة لسبكيم".

وأفادت سبكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الهدف من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، هو أن تتماشى المصانع مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

ونوهت الشركة، إلى أن أعمال الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وبحسب البيان، سيبدأ هذا التوقف لمصنع البوليمرات لمدة 6 أيام وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، على أن يبدأ التوقف لمصنع إيثيل الأسيتات لمدة 16 يوماً إبتداءً من اليوم الإثنين أيضاً.

وأشارت الشركة، إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، متوقعة أن يظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حقق صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.