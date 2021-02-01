بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 21.08 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 08ر21 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5758 نقطة بنسبة هبوط بلغت 36ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 09ر397 مليون سهم تمت عبر 13543 صفقة نقدية بقيمة 3ر47 مليون دينار (نحو 156 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18ر35 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4706 نقطة بنسبة هبوط بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر328 مليون سهم تمت عبر 9076 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 9ر69 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر14 نقطة ليبلغ مستوى 41ر6293 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر68 مليون سهم تمت عبر 4467 صفقة بقيمة 09ر26 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 99ر4863 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر239 مليون سهم تمت عبر 6077 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار (نحو 7ر56 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الانظمة) و(اولى تكافل) و(مراكز) و(وثاق) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(ايفا) و(اهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الاعادة) و(خليج ب) و(الامتياز) و(ياكو) الأكثر انخفاضا.