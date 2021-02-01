شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح «فالنيفا» الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- رويترز

قالت شركة الأدوية الفرنسية فالنيفا الاثنين: إن الحكومة البريطانية طلبت 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المقترح للشركة لعام 2022 ليصل إجمالي طلباتها إلى 100 مليون.

وأضافت الشركة أنه لا يزال بإمكان بريطانيا طلب 90 مليون جرعة إضافية بين 2023 و2025.

وقالت الشركة التي تتوقع الوصول إلى قراءات نهائية للمرحلة الأولى/الثانية من تجربتها السريرية في غضون ثلاثة أشهر؛ إنها بدأت بالفعل الإنتاج التجاري في اسكتلندا.

وقال الرئيس المؤقت لفريق عمل اللقاحات الحكومي كلاديف ديكس في بيان؛ إن الموقع الاسكتلندي جاهز لتقديم اللقاح بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال كما حصل على موافقة الهيئة البريطانية المسؤولة عن الرعاية الصحية.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية يوم الأحد: إنها واثقة من أن برنامج التطعيم في البلاد آمن في أعقاب خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاح بعد تلقي ضمانات من بروكسل.

وكانت شركة فالنيفا قد نقلت عن رئيسها التنفيذي قوله في يناير/كانون الثاني: إن الشركة تأمل أن يتم البدء في استخدام لقاحها لكوفيد-19 في بريطانيا بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.