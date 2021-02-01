شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان مواصلة الانجازات الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ناقشا انجازات الإمارات في مجالات عدة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": التقيت اليوم أخي الشيخ محمد بن زايد.. ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن.. واطلعنا من سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ 9 فبراير بعد رحلة 493 مليون كم.. حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين ويوبيلها الذهبي".

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر": التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. تحدثنا بشأن مواصلة إنجازاتنا الوطنية خاصة في مجالات الفضاء وعلومه وفخرنا بشباب الوطن واعتزازنا بهم.. واطلعنا من سارة الأميري على مستجدات " مسبار الأمل" الذي بدأ العد التنازلي لوصوله إلى المريخ.. تمنياتنا النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية.

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: رحلة "مسبار الأمل" تقترب من موعد الوصول الى المريخ .. كل أمنيات التوفيق والنجاح للمهمة التاريخية.