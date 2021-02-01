شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع بسبب العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2108$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2128 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2136$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل التسويات المرتبطة بنهاية تعاملات شهر كانون الثاني/يناير.

وعلى مدار الشهر المنقضي ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى نحو ثلاث سنوات تقريبا عند 1.3450$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت العملة الموحدة بسبب ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وضغط على العملة الأوروبية أيضا تحذيرات بأن قوة اليورو تؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، كما بدأ الحديث فى أورقت البنك المركزي الأوروبي عن خفض محتمل فى أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل توقعات تصحيح الأسهم الأمريكية فى وول ستريت على نطاق واسع خلال الفترة القادمة ، بالتزامن مع تنامي الشكوك حول خطة "جو بايدن" التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي لتخطي أزمة فيروس كورونا.