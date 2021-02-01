شكرا لقرائتكم خبر عن "المجموعة السعودية" تُعلن عن التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة لأعمال الصيانة المجدولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة "شركة الجبيل شيفرون فيليبس" لأعمال الصيانة المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، اعتباراً من اليوم الأول من فبراير 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن التوقف سيمتد لمدة 41 يوماً، مع استمرار عمل باقي مشاريع الشركة.

ونوهت الشركة، إلى أن هناك صيانة مجدولة لمشروع الشركة الأخر "شركة شيفرون فيليبس السعودية" خلال الربع الرابع من هذا العام، ويستمر لمدة 26 يوماً، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف على النتائج المالية للربع الأول من العام 2021، كُشيرة إلى أنه يصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تملك 50% من شركة الجبيل شيفرون فيليبس و50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 235 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 63 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة أرباحاً للربع الحالي بقيمة 91 مليون، مقابل خسائر بقيمة 11 مليون للربع المماثل من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع SCP التي تمت خلال الربع الرابع من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 92 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 606 مليون ريال في العام 2019.