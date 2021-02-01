شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم والسعودية للاستثمار الصناغي توقفان مصانع تابعة لإجراء صيانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أنهما سيقومان بإغلاق مصانع تابعة لهما لإجراء صيانة مجدولة.

وقالت في بيان لـ"تداول"، أنها قامت بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات و مصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (شركات تابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وأشارت إلى أنها سوف تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وسوف يبدأ هذا التوقف لمصنع البوليمرات لمدة (6) أيام وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين، ومصنع إيثيل الأسيتات لمدة (16) ابتداء من اليوم أيضا.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021.

وأعلنت شركة "سبكيم"، في نهاية العام الماضي عن توقيع أحد شركتها التابعة -الشركة العالمية للبوليمرات- اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 700 مليون ريال مع بنك الرياض.