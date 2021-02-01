شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سابك": صفقة أرامكو سينتج عنها استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف البنيان، أن استحواذ شركة "أرامكو السعودية" على حصة 70% في "سابك" سينتج عنه استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

وأوضح أن حصة سابك ستبلغ من عملية الاستحواذ ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" قي يونيو الماضي عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية. وقالت أرامكو، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إن سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك بلغ 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد. وفي منتصف العام الماضي، كشف رئيس شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن حجم إنتاج أرامكو وسابك من البتروكيماويات بلغ 90 مليون طن وفقا لأرقام 2019.وقال الناصر إن صفقة استحواذ أرامكو على سابك تخدم الأهداف الاستراتيجية للشركة والمملكة لتنويع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى خلق القيمة على المدى الطويل.

يشار إلى أنه مؤخرا، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية".