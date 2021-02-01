شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تتوقع ارتفاع الإيرادات بين 2 و5% بدعم برامج لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان، ارتفاع مبيعات وأرباح سابك هذا العام، مشيرا إلى أن برامج لقاحات كورونا التي تعتمدها الدول ستسهم بارتفاع الايرادات بنسبة تتراوح بين 2 و5%، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وبحسب بيان لـ"تداول" أمس الأحد، حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3% ويعود ذلك إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.