إنجاز جناح «إينوك» في «إكسبو 2020 دبي»



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020» دبي، عن استكمال الأعمال الإنشائية لجناحها في موقع الحدث.

تحت شعار «إلهام من الطاقة»، يتربع الجناح العصري على مساحة قدرها 2,060 مترا مربعا تقريبا، ويضم خمسة مبانٍ مميزة. وقد شُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، للحد من النفايات، وتقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية. ويتيح استخدام الفولاذ في أعمال التشييد أيضا القدرة على إعادة توظيف المباني واستخدامها وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد اختتام فعاليات الحدث العالمي في عام 2022.

أُنشئ جناح «اينوك» وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها فريق «إكسبو 2020»، فضلا عن أنه شمل الإرث الذي سيخلّفه الحدث الدولي في خطة البناء، وذلك عبر التركيز على المواد المحلية القابلة لإعادة التدوير. واستُكملَت الأعمال الإنشائية في وقت قياسي بالرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وسيجذب جناح «مجموعة اينوك» الزوار بفضل محتواه الملهِم على مدى الأشهر الستة للحدث الدولي، الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021.

و قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اينوك»: «بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، سنحرص في جناح اينوك على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة وتطرح أفكارا ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي لرسم ملامح مستقبل الطاقة. وبالرغم من التحديات التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة، واصل فريقنا عمله على مدار الساعة والتزم بكافة إرشادات السلامة، لتشييد جناح حديث يصطحب زواره في رحلة ملهِمة لا تُنسى، من أجل إعادة النظر في ماهية الطاقة وإمكانياتها وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياتنا».

وقال مختار صافي، المدير المالي التنفيذي في إكسبو 2020 دبي: «نهنئ فريق اينوك على هذا الإنجاز المهم. فعبر جناح اينوك المميز، سيتسنى لملايين الزوار استكشاف حلول الطاقة المتكاملة الأفضل في فئتها، والتي ستترك تأثيرا هادفا يستمر طويلا بعد أن يغلق إكسبو 2020 دبي أبوابه.»

شُيّد جناح اينوك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، ويشمل ذلك اعتماد تصميم وظيفي متعدد الأنماط لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لتقليص استهلاك الطاقة في الجناح بنسبة 20.1% عن معيار 90.1 الصادر عن الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 30% بحسب الإرشادات الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

يُذكر أن الجناح يصطحب زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ليفتح بذلك آفاقا جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير قطاع الطاقة. وفي جولة مدتها 18 دقيقة، يقدم الجناح إلى زواره تجارب غير مسبوقة تجسّد الأوجه المتعددة لشعار «إلهام من الطاقة».

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه خمسة مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل «استكشف – ماهية الطاقة»، و«تفاعل – سبل الاستفادة من الطاقة»، و«تعاون – احتياجات الطاقة»، و«تخيّل – إمكانات الطاقة الواعدة». وسيبهر الجناح زواره من كافة الأعمار، بفضل توفيره تجربة تثقيفية وتعليمية وتفاعلية وترفيهية. وسيضم أيضا مساحة مخصصة للقاءات الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، من أجل التفاعل والتواصل بحثا عن إجابات للأسئلة المُلحّة في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن اينوك كانت قد كشفت أيضا عن خططها لتشييد محطة خدمة جديدة تستوحي تصميمها من شجرة الغاف في موقع إكسبو 2020 دبي.

ستُقام فعاليات إكسبو 2020 دبي من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وستجسد مسيرة عامرة بالاستكشافات، تتوحّد فيها جهود أكثر من 200 جهة مشاركة، منها دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، إلى جانب ملايين الزوار، في سبيل تغيير العالم للأفضل. وسيعرض أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فضلى الابتكارات والإنجازات والأفكار من جميع أنحاء العالم، متيحا بذلك العمل نحو مستقبل أكثر إشراقا، تماشيا مع شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل».