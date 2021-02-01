شكرا لقرائتكم خبر عن زايد بن سرور عضواً في مجلس إدارة «أبوظبي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، أثناء اجتماعه بتاريخ 31 يناير 2021، على استقالة عبد الله المطوع الذي عمل كعضو في مجلس الإدارة على مدى 24 عاماً وتقدم له بالشكر على تفانيه وجهوده المخلصة خلال السنوات الماضية.

ووافق المجلس على تعيين الشيخ زايد بن سرور آل نهيان كعضو في مجلس الإدارة شريطة موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:«يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم شكرنا وامتناننا إلى عبد الله المطوع على مساهماته القيمة من خلال مختلف لجان مجلس الإدارة والتي كان لها دور فاعل في النجاحات التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الأربع وعشرين سنة الماضية. كما أود ان أرحب بالشيخ زايد بن سرور آل نهيان كعضو في مجلس الإدارة وأتمنى له كل التوفيق والنجاح.»