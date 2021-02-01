شكرا لقرائتكم خبر عن «أوراسكوم» تفوز بعقد جديد بمليار جنيه من «إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي»، المدرجة في «ناسداك دبي»، إنها أضافت عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020. وبذلك تصل قيمة العقود الجديدة في نهاية عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار. كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة 5.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020.

وقد وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات مؤخراً مع شركة إعمار عقداً جديداً بقيمة مليار جنيه مصري لبناء فندق فيدا في مراسي، مشروع إعمار في الساحل الشمالي في مصر. يضاف هذا المشروع الجديد إلى المشاريع السابقة التي تم تنفيذها لصالح شركة إعمار مثل فندق فيدا العلمين والذي تم تسليمه في توقيت قياسي في يوليو 2018 في أقل من 8 أشهر، ويؤيد الشراكة المتكررة بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وإعمار والتي تشمل مشاريع مثل مراسي وميفيدا.

وتمثل المشاريع في جمهورية مصر العربية 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020 والتي يمثل الجزء الكبير منها في قطاع النقل. في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.