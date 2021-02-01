شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت موجة «الهوس على المكشوف»؟.. ملخص أسبوع تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

في أسبوع أقل ما يوصف به بأنه «مجنون»، استحوذت حمى «جيم ستوب» على أسواق وول ستريت، وحشدت تجار التجزئة أمام شاشات منصة «ريدت» للتداول على الأسهم الأكثر بيعاً على المكشوف.

وارتفعت أسهم شركة التجزئة لألعاب الفيديو المتعثرة بنسبة 400% في الأسبوع الماضي، لتغلق في شهر يناير/كانون الثاني بمكاسب هائلة بلغت 1,625%. وتسبب مجموعة من المتداولين الهواة في منتدى «وول ستريت بيتس»، الذي تضاعف أعضاؤه ثلاث مرات إلى 6.5 مليون عضو في غضون أسبوع فقط، برفع قيمة الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير جداً، مما خلق ضغوطاً قصيرة ضخمة تسببت في اضطراب السوق الأوسع.

جاء هذا الصعود بنتائج عكسية على «روبن هود»، رائد التداول المجاني الذي يستعد لطرح أسهمه للاكتتاب العام، حيث كان عليه الاستفادة من خطوط الائتمان وجمع أموال جديدة. وأوضح الوسيط الفتي أن غرفة المقاصة المركزية في وول ستريت فرضت زيادة بمقدار عشرة أضعاف في متطلبات إيداع «روبن هود» في الأسبوع من أجل ضمان تسوية سلسة في التداولات التي تشهد تقلبات غير مسبوقة في الأوراق المالية.

لفت جنون شراء تجار التجزئة المتهور انتباه المستثمرين البارزين بما فيهم إيلون ماسك وشاماث باليهابيتيا بالإضافة إلى عدد كبير من المشرعين الذين طالبوا المنظمين بالتدخل. فكيف تكشف هذا الجموح خلال الأسبوع الماضي؟

البداية من يوم الإثنين

بدأ انقلاب «جيم ستوب» يوم الاثنين، حيث تضاعفت أسهم بائع ألعاب الفيديو أكثر من الضعف، وفي غضون ساعتين عادت وتحولت إلى اللون الأحمر. وأغلق السهم في النهاية على ارتفاع بنسبة 18% بعد توقف التداول عدة مرات على مدار اليوم.

وأثارت كمية التداولات الكبيرة لسهم «جيم ستوب» الدهشة في ذلك اليوم. حيث تم تداوله أكثر من أي سهم آخر على مؤشر «إس أند بي 500». مما دفع المتداولين المتحمسين على منصة «ريدت» لزيادة الزخم على «جيم ستوب». لدرجة أن كتب أحدهم: «أنا لا أبيع سهم GME بأقل من 1000 دولار».

«جيم ستوب» المتعثر، أصبح هدفاً شائعاً على المكشوف في «وول ستريت». وفي الواقع، تم اقتراض أكثر من 130% من أسهم الشركة المطروحة وبيعها، ووفقاً لـ «فاكت سيت»، كان تاجر الألعاب الاسم الأكثر تداولاً على المكشوف في سوق الأسهم الأمريكية.

وبدأت لعبة الضغط تتكثف عندما أدرك تجار التجزئة أنهم قد يتسببون في ظهور «طفرة» مصطنعة إذا اشترى عدد كافٍ منهم، مما أجبر صناديق التحوط على المراهنة ضد الأسهم لتغطية خسائرها عن طريق إعادة شراء الأسهم نفسها.

وقالت ليندسي بيل، كبيرة محللي الاستثمار في «ألاي إنفست»: «إن السعي وراء الضغط القصير مثل شراء تذكرة يانصيب. قد تربح، لكنك ربما تخسر كل شيء أيضاً. هذا النوع من المضاربة يتعلق بالحظ وليس بالمهارة».

ثلاثاء ماسك وباليهابيتيا

ازداد الارتفاع حدة يوم الثلاثاء بعد أن غرد باليهابيتيا من «سوشيال كابيتال» أنه اشترى أسهم «جيم ستوب» في الخيارات، وراهن على ارتفاع السهم. وبالفعل، ارتفعت أسهم الشركة حتى لامست الـ 150 دولاراً هذا اليوم.

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك في هذه الظاهرة مع 42 مليون متابع له على تويتر، وأرفق رابطاً لـ «وول ستريت بيتس» علق عليه «!!Gamestonk».

واصل مستخدمو «ريدت» في هذا اليوم استعراض عائداتهم الضخمة من التداول في «جيم ستوب». وعرضت إحدى المنشورات لقطة لمستخدم على حساب الوساطة مع عائد يزيد عن 1000% على السهم.

مكاسب الأربعاء وخسائر صناديق التحوط

ولم يمض أكثر من ثلاثة أيام، حتى أصبحت «جيم ستوب» حديث الجميع. وأفاد أندرو روس سوركين من «سي إن بي سي»، أن صندوق «ملفين كابيتال» أغلق مركزه للبيع على المكشوف في سهم «جيم ستوب» مع نهاية يوم الثلاثاء بعد أن تكبد خسارة فادحة ناهزت الـ 3 مليارات دولار. مما اضطر صندوقي التحوط «سيتاديل» و«بوينت 72» إلى ضخ هذا المبلغ في «ملفين» لدعم ميزانيته المالية.

وطال جنون ارتفاع «جيم ستوب» على منصة «ريدت» الأسماء الأخرى ذات الأعمال المتعثرة والأكثر بيعاً على المكشوف أيضاً مثل «إي.إم.سي إنترتينمنت»، و«بيد باث أند بيوند». إذ قفز سهم «إي.إم.سي» بنسبة 300% يوم الأربعاء وحده مع تداول أكثر من مليار سهم في أعلى مستوى له على الإطلاق. في حين ارتفعت أسعار «بيد باث أند بيوند» بنسبة 43%، وارتفع سهم «كوس كورب» بنسبة 480% في ذلك اليوم.

وفقد المنتدى مصداقيته وأصبح موضع شك بين المستثمرين وتحول للخاص لفترة وجيزة مساء الأربعاء، حيث قال الوسطاء إنهم غير قادرين على ضمان سياسة محتوى «ريدت».

الخميس.. «روبن هود» تحت المجهر

انخفض سهم «جيم ستوب» بنسبة 44% يوم الخميس، متراجعاً للمرة الأولى في ستة أيام، وأوقفت منصة «روبن هود» التداول في العديد من أسهم المضاربات على المكشوف بما فيها «جيم ستوب» بعد ارتفاعات قياسية لتلك الأسهم كبدت صناديق التحوط خسائر بمليارات الدولارات، مما يعني أن المتداولين لن يتمكنوا من شراء الأسهم مع انخفاض الأسعار. ورفعت منصتا «ربون هود» و«إنتراكتيف بروكرز» ووسطاء آخرون أيضاً متطلبات الهامش على التداولات، مما جعل من الصعب على المتداولين استخدام الرافعة المالية بخصوص الأسهم والخيارات. وعقب توقف المعاملات عبر هذه التطبيقات انهارت الأسماء المضاربة الأخرى، بما في ذلك «إي.إم.سي»، و«بلاك بيري»، و«بيد باث أند بيوند» بشكل حاد.

تسبب قرار «روبن هود»، الذي قدم نفسه على أنه صديق التداول المجاني للمستثمر الصغير، في رد فعل عنيف بين عملائه الذين تحولوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.

كما أن تصرف منصة الوساطة اجتذب تدقيق المسؤولين السياسيين في واشنطن. حيث وصفت النائب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عن الحزب الديمقراطي معايير «روبن هود» الجديدة بـ «غير المقبولة». وغرد السيناتور الجمهوري تيد كروز على تويتر رداً على أوكاسيو كورتيز: «موافق تماماً».

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لروبن هود، فلاد تينيف، على قناة «سي إن بي سي» ليلة الخميس، إن الشركة اتخذت تلك الإجراءات غير العادية بوقف التداول على بعض أسماء المضاربات، حتى تتمكن من الاستمرار في تلبية متطلبات الإيداع المتزايدة. ونفى أن يكون ذلك بسبب أي مشكلات في السيولة.

وقال تينيف: «من أجل حماية الشركة وحماية عملائنا، كان علينا الحد من الشراء في هذه الأسهم».

وقالت «روبن هود» إن متطلبات الإيداع الإلزامية قد ارتفعت عشرة أضعاف خلال الأسبوع. وأنها عملت على تصفية تداولاتها من خلال وسيط المقاصة الخاص بها «روبن هود سيكيوريتيز»، وهو عضو في غرفة مقاصة مركزية في وول ستريت.

وأوضحت «روبن هود»، أنه لم يكن غايتها منع الناس من شراء هذه الأسهم. وأنها فعلت ذلك لأن المبلغ المطلوب الذي كان عليها إيداعه في غرفة المقاصة كبير جداً، حيث تمثل الأوراق المالية الفردية المتقلبة مئات الملايين من الدولارات في متطلبات الإيداع. وبحسب الشركة، كان عليها اتخاذ خطوات للحد من شراء تلك الأوراق المالية المتقلبة لضمان تلبية المتطلبات بشكلها الصحيح والمريح.

الجمعة.. لحماية مستثمري التجزئة

جمعت «روبن هود» مليار دولار بين عشية وضحاها من المستثمرين واستغلت خطوط الائتمان لضمان قدرتها على تلبية تلك المتطلبات.

وعاودت أسهم «جيم ستوب» الارتفاع مرة أخرى يوم الجمعة، بعد استئناف «روبن هود» التداول المحدود بهذه الأسماء شديدة التقلب.

وما لبثت أن تراجعت الأسهم المضاربة عن جزء كبير من مكاسبها بعد أن شددت «روبن هود» القيود مرة أخرى على مدار اليوم، وسمحت للعملاء بشراء حصة واحدة فقط من «جيم ستوب». كما وسع تطبيق التداول أيضاً قائمته للأسهم المقيدة من 13 إلى 50.

تخلى سهم «جيم ستوب»، الذي تضاعف في وقت سابق من يوم الجمعة، عن أعلى مستوياته. لكنه تعافى مع الإغلاق وأنهى بارتفاع أكثر من 67%.

من جهتها قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة إنها تراجع التقلبات الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع حاد في «جيم ستوب» و«إيه.إم.سي».

وأعلنت الهيئة في بيان أنها ستعمل على حماية مستثمري التجزئة من أي تداول مسيء أو تلاعب. وتعهدت أيضاً بتضييق الخناق على شركات السمسرة التي حدّت «بشكل غير ملائم» من قدرة العملاء على التداول.

الباعة على المكشوف حقيقة مستمرة

وسط الارتفاع السريع والمحموم في أسهم «جيم ستوب»، عانى البائعون على المكشوف من خسائر قّدرت بنحو 20 مليار دولار هذا الشهر. ومع ذلك، لا تظهر عليهم بوادر الاستسلام.

واحتفظت صناديق التحوط للبيع على المكشوف في الغالب بمراكزها الهبوطية، أو تم استبدالها من قبل لاعبين على استعداد للمراهنة ضد الأسهم.

ويتفق الغالبية في وول ستريت على أن تداول «جيم ستوب» المجنون سينتهي قريباً وبشكل سيء للغاية بالنسبة لتجار التجزئة الذين ما زالوا في وضعية «الشراء».