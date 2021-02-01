بارتوميو ينفي تسريب عقد ميسي.. وتبادل الاتهامات مستمر



متابعة: ضمياء فالح

دفع تحليل في برنامج تلفزيوني لشعور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، هو الذي سرب تفاصيل عقده مع برشلونة في 2017، إلى قيام بارتوميو بنفي التهمة علنياً، وطلب مقدم البرنامج من الرئيس السابق لبرشلونة التواصل معه هاتفياً، لكن بارتوميو رفض وبعث برسالة فقط، أكد فيها ألا علاقة له بتسريب العقد لصحيفة «الموندو ديبورتيفو»، وأن النجم الأرجنتيني يستحق ما يتقاضاه من أجر ولولا جائحة كورونا لما وجد النادي صعوبة في دفع أجره.

من جهته، طالب المدرب الهولندي رونالد كومان، بطرد الشخص المسؤول عن تسريب العقد من مكاتب النادي، وقال: «التسريب يستهدف إلحاق الضرر بميسي، وميسي يستحق الاحترام فقد قدم كثيراً للكرة الإسبانية، وهناك أشخاص يريدون إلحاق الأذى ببرشلونة وميسي، وإن كان الشخص الذي يريد ذلك موجوداً في أروقة برشلونة فهذا سيئ ويجب ألا يكون لديه مستقبل في النادي».

ويبدو أن تسريب العقد منح ميسي مزيداً من الحماس للتسجيل في الفوز على بلباو، وأضاف كومان: «لا أفهم كيف يربطون ميسي بانهيار برشلونة، قدّم عبر سنوات، خدماته وساعده في حصد ألقاب مهمة، كان الأفضل في العالم وما يزال يشكل الفارق حتى الآن، علينا أن نتوحد ونتجاهل ما تم نشره على الرغم من صعوبته، ميسي لاعب كبير وبدونه لا يمكننا التحليق بأحلامنا».

وتسريب العقد جعل جميع من في برشلونة في قفص الاتهام على الرغم من بيان النادي الذي عبر فيه عن أسفه من «تسريب وثيقة شخصية محكومة بالسرية بين الطرفين»، وتهديده الصحيفة الكتالونية برفع قضية في حال تسبب نشرها للتفاصيل في مشكلة للفريق. وكان من المهم جداً أن ينأى النادي بنفسه عن القصة ذات الـ10 صفحات تحت عنوان «عقد ميسي وراء انهيار البارسا».

ووجهت الصحافة الإسبانية أصبع الاتهام لموظفي برشلونة الذين أداروا العمل قبل استقالة بارتوميو نهاية أكتوبر الماضي، والذين ما يزال تأثيرهم موجوداً في الكارثة المالية، والبعض اتهم الغريم ريال مدريد بإلهام الصحيفة الشهيرة بنشر العقد كي يغطي على إخفاقاته الرياضية مؤخراً، ويسلط الضوء على غريمه برشلونة، وهذه الفرضية تُثبت ـ إن صحت ـ وجود عميل للريال في برشلونة.

ودافع مشجعو برشلونة عن أسطورتهم وقالوا إن الفريق كان يمتلك لقباً أوروبياً واحداً قبل وصول ميسي، ويمتلك الآن 5 ألقاب.

وفاز الفريق مع ميسي بـ10 ألقاب ليجا في الـ16 عاماً التي أمضاها مع النادي، ولولا ميسي لم يحقق برشلونة العالمية ويصبح الرقم 1.

وختم تقرير الصحافة البريطانية: «إن كان هذا موسم ميسي الأخير في برشلونة، فستكون نهاية قبيحة جداً لأجمل القصص في برشلونة».