شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 1-2-2021 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 1-2-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، واستقرسعره فى البنك الأهلي المصري، البنك التجارى الدولى "cib" وبنك مصر عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وعالميا، تراجعت عملة الملاذ الآمن الدولار اليوم الاثنين مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى أربعة أيام.

وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.