شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة كلاريانت يتنحى عن منصبة رضوخا لضغط "سابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاريولف كوتمان رئيس مجلس إدارة كلاريانت إنه لن يترشح لإعادة انتخابه في مجلس إدارة المجموعة في الاجتماع السنوي العام في أبريل، ليرضخ لضغط من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر مساهم في الشركة.

وقالت شركة صناعة الكيماويات السويسرية في بيان اليوم الاثنين إنها تقترح انتخاب جونتر فون أو رئيسا جديدا لمجلس الإدارة بدلا من كوتمان وإنها تقترح أيضا توزيعات أرباح اعتيادية بقيمة 0.70 فرنك سويسري (0.7852 دولار) للسهم.

وقالت كلاريانت إنه من خلال الموافقة على بنود جدول الأعمال، فإن سابك تسحب مقترحاتها المقدمة في ديسمبر والتي شملت القيام بتوزيع نقدي خاص ووضع حد زمني قدره 12 عاما لعضوية أعضاء مجلس الإدارة والذي سيتم بدلا من ذلك إدراجه في اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة.