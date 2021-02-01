شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعين مصف لاتحاد العاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1108 لسنة 2020، بشأن تعيين مصف لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة القناة للتوكيلات الملاحية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 25 الصادر اليوم الاثنين، بتعيين مصطفى كامل محمود الخولي مصفياً لاتحاد العاملين المساهمين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية لمدة 6 أشهر نظير أتعاب التصفية وقدرها 10 آلاف جنيه مصري، على نفقة الاتحاد مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

ونصت المادة الثانية من القرار على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار، ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.