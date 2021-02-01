شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسهم تصعد ببورصة البحرين هامشياً بافتتاحية جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 0.08% رابحاً 1.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1463.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 324.2 ألف دينار بحرينى،كما صعد قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.69% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.22%، وقفز سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.21% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.92%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.41%.

في سياق متصل، أعلنت شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين، أنه بموجب اتفاقية الامتياز المؤرخة، في 8 نوفمبر من العام 2006، بين حكومة مملكة البحرين والشركة، ستزيد الإيرادات المستحقة الدفع لحكومة مملكة البحرين بدلاً من الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاقية من 24% في عام 2020 إلى 31% في العام الحالي 2021، وتتراوح الخسائر المتوقعة في صافي الربح من 5-7 مليون دولار أمريكي سنوي.

وأعلنت إنفستكورب، تعيين أندريا دايفيس مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجية، وستتولى "دايفيس" في دورها الجديد المساهمة في الإشراف على تنفيذ استراتيجية إنفستكورب لمبادرات النمو في مختلف الأسواق العالمية للشركة وفئات الأصول خدمة للمستثمرين.

كانت أكدت المؤسسة العربية المصرفية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 18 فبراير لعام 2021، لاعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.