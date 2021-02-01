شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 0.29% رابحاً 25.07 نقطة ليصل إلى مستوى 8727.62 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% رابحاً 147.63 نقطة ليصل إلى مستوى 25287.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.9 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%.

وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 8.57%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 4.93%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 4.63%، فيما تراجع 103 سهماً على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 3.61%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 1.96%، ثم سهم "بوان" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "الواحة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 258.6 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) لأعمال الصيانة المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، اعتباراً من اليوم الاثنين، وتمتد لمدة 41 يوماً، مع استمرار عمل باقي مشاريع الشركة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوقف على النتائج المالية للربع الأول من العام 2021م، ويصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات، ومصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (شركات تابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة، وسوف تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الثامنة والتي سوف تبدأ أعمالها من تاريخ 28 إبريل المقبل، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 27 إبريل عام 2024، علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساسي وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة.