تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أول أيام فبراير

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 1-2-2021، أول أيام شهر فبراير استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، كما كانت أسعاره أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو - سبتمبر من 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.

وأشار البنك المركزي أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ نحو 69.2 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ نحو3.5 مليار دولار في الربع السابق مباشرة (ابريل/يونيو 2020) ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر من (يوليو/ سبتمبر2019).