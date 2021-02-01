شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وتحديد موعد شطب مجموعة الرأي الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، باستثناء السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 6.25 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 6308.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 22.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4718.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% خاسراً 20.49 ليصل إلى مستوى 4860.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 287 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8956 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم ثطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والبنوك بنسبة 1.25%، 0.03%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الكويتية، ترسية عقد خدمات نظافة وفندق لمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها بقصر السيف وديوان رئيس مجلس الوزراء على إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 5.8 مليون دينار كويتي لمدة 5 لسنوات بدءً من إبريل لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركتا مجموعة الرأي الإعلامية، أموال الدولية للاستثمار، موعد الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، وحددت الأولى موعداً يوم الخميس الموافق 29 إبريل المقبل، الثانية يوم 22 إبريل المقبل.