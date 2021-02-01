شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 1-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين ، تباينا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما تباين سعر الدينار الكويتى، مسجلا 48.91 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.93 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى صعيد اخر، أعلن البنك المركزى المصرى، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو- سبتمبر من 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.

وأشار البنك المركزي أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ نحو 69.2 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ نحو3.5 مليار دولار في الربع السابق مباشرة(ابريل/ يونيو 2020) ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر من (يوليو/ سبتمبر2019).

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.93 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.91 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.93 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.