شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1--2- 2021 شهدت استقرارا فى السوق المحلى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو من الدواجن 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.