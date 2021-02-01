شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة قطر بمستهل جلسة الاثنين بضغوط هبوط 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 0.10% خاسراً 10.74 نقطة ليصل إلى مستوى 10462.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.9 مليون سهم بقيمة 107.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2944 صفقة، وتراجع 13 سهماً، وارتفع 30 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبط قطاعي النقل والتأمين ببورصة قطر بنسبة 0.80%، 0.49%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.

في سياق متصل أعلن بنك قطر الوطني، نتائج اجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة العادية الذي عقد أمس، وتمت المصادقة على تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وخطة عمل البنك لعام 2021، تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما، تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 45لإ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع ٠٫45 ريال لكل سهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020 ، وذلك يوم 11 فبراير الجاري.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.