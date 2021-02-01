شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب 5 جنيهات أول يوم فى فبراير.. وعيار 21 يسجل 815 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات بسوق الصاغة، حيث ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 810 إلى 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة في ظل تذبذب ملحوظ فى البورصات العالمية.

ارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر، أول أيام شهر فبراير 2021، جاء نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب بصورة ملحوظة من 1844 دولار وهو سعر الإغلاق الأسبوع المنقضى إلى 1865 دولار الآن، مع فتح التداول على الذهب أول أيام هذا الأسبوع، وذلك لتوقف التداول يوم الأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 698 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 931 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

أونصة الذهب 1865 دولار.

ارتفاع سعر الذهب عالميا، يأتى فى ظل مناخ متغير ومتقلب فى البورصات وحركة الأسهم، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، لكن السوق يشهد منذ الأسبوع الماضى تقلبات عدة ومضاربات كبيرة تغير سعر الذهب على مدار اليوم أكثر من مرة.