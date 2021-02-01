شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف- تحليل - 1-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الهدف الإيجابي والممتد نحو 127.35 ليشكل ذلك مقاومة مهمة أمام التداولات الحالية ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد لحظي نحو 126.90.

نتوقع انحصار التداولات حالية ما بين المقاومة المذكورة سابقا بينما يشكل مستوى 126.50 للدعم الاولي ولنتخذ بذلك الحيادية لحين تجاوزه لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.55 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور