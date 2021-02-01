شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يواصل الارتفاع-تحليل - 1-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الحاجز المخترق ليشكل ذلك دعم رئيسي عند 142.95 لنلاحظ وصوله بذلك نحو 143.95, كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 144.30 و 144.90 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.10 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد