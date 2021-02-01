شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– تحليل - 1-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مفتقرا حتى هذه اللحظة للعزم السلبي لنلاحظ تأجيله للهجوم التصحيحي الهابط بتذبذبه قرب الحاجز الاولي المستقر عند 1110.00, نذكر بأهمية ثبات التداولات بشكل عام دون المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 1158.00 ليعزز ذلك المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 1025.00 و 975.00 على التوالي.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة الرئيسية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنتوقع استهدافه بذلك لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 1195.00 و 1245.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط