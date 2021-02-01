شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يرتد من الدعم– تحليل -1-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالثبات فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 3.5200 لنلاحظ تشكيله بذلك لاندفاع صاعد مقتربا من محور المتوسط المتحرك 55 ليدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة, يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من استئناف الارتفاع لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 3.6800 وبتجاوزه سيستقر ضمن محاور القناة الصاعدة من جديد.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتقديمه لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليجبره على تكبد المزيد من الخسائر والتي قد تبدأ من 3.40000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5200 و 3.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم