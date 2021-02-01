شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يشكّل نموذج إيجابي – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليصل إلى مستوى 0.8923، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج رأس وكتفين مقلوب يتواجد مستوى تأكيده عند 0.8923، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيقدّم حافز إيجابي قوي يدعم فرص تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 0.8975 ثم 0.9025.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8870 والمقاومة 0.8975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد