شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه دعم قوي – تحليل - 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم دون مستوى 0.7625، لكنه يتداول بإيجابية الآن ليقترب من اختبار مستوى 0.7665، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى التأثير السلبي لنموذج القمة الثلاثية فعالاً، والذي يدعم فرص استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7505.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.7665 ثم 0.7700 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7570 والمقاومة 0.7700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط